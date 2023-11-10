Три летательных аппарата из Ливана пересекли границу Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех летательных аппаратах, которые пересекли границу Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Один из них был перехвачен средствами ПВО ЦАХАЛ, а два других упали на севере. Инцидент завершен и находится на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

До этого ПВО Израиля перехватила подозрительную цель в районе границы с Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.