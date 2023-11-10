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Израильские военные атаковали более 15 тыс. объектов в секторе Газа

Военные силы Израиля атаковали более 15 тыс. объектов в секторе Газа

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Военные силы Израиля атаковали свыше 15 тысяч объектов в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

«С начала боевых действий атаковано более 15 тыс. объектов террористических организаций в секторе Газа, силами Армии обороны Израиля обнаружено около 6 тыс. единиц вооружения», — говорится на сообщении.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября. Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба прятались Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Муса был одним тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Также израильские военные ликвидировали руководителя подразделения снайперов Северной бригады ХАМАС Мухамеда Кахлуту. Кроме того, в ночь на 10 ноября войска ЦАХАЛ нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаковать израильские войска.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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