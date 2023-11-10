Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке высадки ВСУ на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины попытались высадиться на островках на левом берегу Днепра, чтобы захватить их, но по ним было нанесено огневое поражение. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своей сводке.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

6 ноября российское Минобороны заявило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки украинского десанта на левом берегу Днепра.

По данным министерства, в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов, украинские войска также потеряли три автомобиля.

До этого сообщалось, что маневр России сорвал Украине план контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.