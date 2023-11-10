Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке высадки ВСУ на левом берегу Днепра

МО: войска РФ нанесли поражение ВСУ при попытке высадки на левом берегу Днепра

close
100%
Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины попытались высадиться на островках на левом берегу Днепра, чтобы захватить их, но по ним было нанесено огневое поражение. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своей сводке.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

6 ноября российское Минобороны заявило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки украинского десанта на левом берегу Днепра.

По данным министерства, в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов, украинские войска также потеряли три автомобиля.

До этого сообщалось, что маневр России сорвал Украине план контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий