В России появились почтовые марки с новыми субмаринами

Минобороны России сообщило, что в почтовое обращение запустили марки с изображениями новых российских субмарин проектов «Борей-А», «Ясень-М» и «Лада». Об этом пишет РИА Новости.

Церемония гашения новых марок прошла в Центральном военно-морском музее имени Петра Первого. Тираж каждой из трех марок составил 50 тыс. штук, а их стоимость составила 30 рублей.

«Я благодарю Почту России за выпуск марок и конвертов, с помощью которых память о наших современных подводных лодках будет увековечена», — заявил на церемонии вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Атомные ракетоносцы 955А «Борей-А», многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» и их модификации входят в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов.

До этого генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в состав Военно-морского флота (ВМФ) России скоро войдут фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», а также еще девять кораблей и подводных лодок.

Ранее филателист перечислил четыре самые дорогие советские марки.