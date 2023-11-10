Кисида и глава генштаба США Браун обсудили связи России и Китая

Японский премьер-министр Фумио Кисида обсудил с главой генштаба США Чарльзом Брауном усиление связей России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Темой обсуждения сторон также стал «рост напряженности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь отмечается возросшая активность Северной Кореи в отношении ядерного оружия и ракетных технологий, а также «попытки Китая одностороннего изменения статус-кво силовым путем». Кроме того, стороны обсудили усиление военного сотрудничества России и Китая, в вопросах взаимодействия вооруженных сил и военно-морских сил.

Во фрагменте про статус-кво идет речь про ситуацию вокруг Тайваня. В ходе разговора Кисида также сообщил о намерении Японии работать над обеспечением мира и стабильности в регионе вместе с Соединенными Штатами.

До этого Япония выразила сожаление из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО.

Ранее в МИД РФ раскритиковали учения США, Японии и Кореи.