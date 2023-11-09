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В зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский»

Shot: названные в честь Жириновского дроны-камикадзе появились в зоне СВО

Российские военнослужащие начали применять в зоне проведения военной спецоперации барражирующие боеприпасы «Жириновский». Видео с дронами-камикадзе, названными в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотники партией в 10 штук получили военнослужащие отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении. Произвело дроны владимирское общественное движение «Рокот-Центр 33» по заказу ЛДПР.

Как заверили разработчики, «Жириновский» успешно протестировали. Они могут летать на расстояние до 12 км даже в снег и дождь.

В ЛДПР не в первый раз пытаются увековечить Владимира Вольфовича в технологиях. Летом 2023 года Жириновский «воскрес» в виде Telegram-бота, отвечающего на вопросы пользователей.

Нейросеть даже хотели официально принять в ряды партии.

Ранее украинские военные рассказали об опасности российских беспилотников.

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