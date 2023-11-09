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ВСУ пришлось восстановить «чернобыльский» Ми-24Р из-за нехватки авиации

Forbes: ВСУ восстановили вертолет времен аварии на Чернобыльской АЭС

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РИА «Новости»

Воздушные силы Украины используют для исполнения боевых задач вертолет Ми-24Р (по кодификации НАТО — Hind-G1) времен аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило Forbes.

Как пишет автор статьи, спустя два года после начала СВО Украина стала все острее ощущать нехватку поддержки сухопутных войск с воздуха. За это время Киев потерял четыре вертолета Ми-24, но при этом получил от западных партнеров около 28 дополнительных. На текущий момент Украина располагает порядка 60 Ми-24, однако, указывает журналист, даже этого количества недостаточно, чтобы противостоять России.

В итоге, по данным издания, украинским специалистам пришлось искать в резервах и перестраивать вертолет Ми-24Р.

«За последние 22 месяца они вытащили из хранилища и перестроили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1», — говорится в статье.

Автор ссылается на то, что недавно в соцсетях появились кадры с вертолетом с нанесенным на фюзеляж украинским флагом.

Вертолет модели Ми-24Р предназначен для радиационной, химической и биологической разведки. Во время катастрофы на ЧАЭС его использовали для оценки уровня заражения местности.

Ранее в США заявили о лидерстве РФ в производстве зенитных ракет.

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