Российским солдатам в Сирии вручили орден Суворова

Заместитель главы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Горжусь тем, что прикрепляю к боевому знамени группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», — объявил Евкуров.

По словам замминистра, награждение — высокая оценка государством работы командования, солдат и гражданского персонала. Он также назвал выполнение группировкой задач на территории Сирии образцом служения Отечеству.

Также Минобороны передало протоирею Игорю Любченко, который занимается работой с верующими военнослужащими в Сирии, икону «Спас Нерукотворный».

Орден Суворова российской группировке в Сирии вручили по указу президента РФ Владимира Путина за заслуги в обеспечении безопасности России, а также за самоотверженность и мужество.

До этого Минобороны наградило трех Героев России, которые уничтожили 32 танка в зоне спецоперации.

Ранее 44 офицерам МВД и ВС России присвоили генеральские звания.