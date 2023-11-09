ЦАХАЛ сообщила о захвате укреплений ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о захвате укрепленной позиции ХАМАС «Форпост 17» в западной части Джебалии на севере сектора Газа.

«Солдаты завершили захват позиции после десяти часов боев, в ходе которых они уничтожили террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, которая находилась возле детского сада», — утверждается в заявлении.

До этого израильская армия объявила о нанесении ударов по военным сооружениям, постам и технологическим средствам, принадлежащим шиитскому движению «Хезболла» в Ливане.

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что израильские военнослужащие участвуют в сражениях в центре города Газа. Глава военного ведомства отмечал, что в настоящее время бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся «в сердце» палестинского города.

Ранее правительство Израиля утвердило создание своего поселения вблизи Газы.