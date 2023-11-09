ВС РФ сорвали восемь ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные на Южно-Донецком направлении смогли сорвать восемь ротаций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что в ходе проведения противником ротаций были уничтожены его техника и живая сила.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского», — сказал Чехов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей. Он отметил, что город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

21 августа Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации заняли около трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении. На Марьинском направлении, по его словам, существенных изменений не наблюдается. По словам врио главы ДНР, Южно-Донецкое направление является самой горячей точкой.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.