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В МВД Абхазии заявили, что сведения о проникновении в страну диверсантов не подтвердились

МВД Абхазии: информация о проникновении в страну диверсантов не подтвердилась

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РИА «Новости»

Сведения о проникновении группы грузинских диверсантов в Абхазию не нашли подтверждения. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на данные, полученные в министерстве внутренних дел республики.

Как заявили в МВД Абхазии, информация о проникновении диверсантов на территорию республики на данный момент не подтвердилась.

Ранее телеканал «Соловьев. Live», ссылаясь на источник в Минобороны Абхазии, сообщил, что в Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии, в состав которой входят до 50 человек.

По информации источника, целью захода диверсантов является совершение теракта против аэропорта Сухума.

В свою очередь, глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил ТАСС, что охотники заметили у села Азанта в Гулрыпшском районе республики семь вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. По словам министра, они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. Кроме того, у них был дрон, который летал над местностью.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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