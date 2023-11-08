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В Минздраве России заявили, что ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре

Минздрав: ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по медицинской инфраструктуре новых регионов Российской Федерации. Об этом сказано в заявлении Минздрава РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, в среду, 8 ноября, в результате прямого попадания снарядов ВСУ по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) произошло повреждение фасада и остекления одного из зданий больницы.

«Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре, по мирным жителям новых российских регионов, стараясь нанести как можно больше разрушений и унести как можно больше жизней людей», — указали в Минздраве.

Там добавили, что пострадавших во время сегодняшнего обстрела больницы среди пациентов и сотрудников медучреждения нет.

Как сообщалось, ВСУ 8 ноября ударили ракетами по больнице в Донецке.

Накануне Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после сильного обстрела Донецка. Ожидается, что оно пройдет в 23:00 мск 8 ноября.

По мнению донецкого депутата Владислава Бердичевского, ВСУ 7 ноября нанесли жесткий удар по Донецку, чтобы сместить информационные акценты с колоссальных репутационных потерь Киева.

Он также подчеркнул, что сейчас российским военным важно сосредоточиться на поле боя, наказывая преступников в ходе сражений.

7 ноября в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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