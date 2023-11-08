Зеленский объявил о планах наступления в этом и будущем годах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны продолжат наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на то, что украинское контрнаступление сейчас идет тяжело. Его слова приводит Reuters.

«У нас есть план, <...> в каком направлении будем вести наступление», — утверждает украинский лидер.

По его словам, намечены конкретные цели, города и направления, в которых запланировано контрнаступление.

«Мы попробуем показать результат в этом году. <...> На будущий год у нас есть план», — заявил политик, однако детали раскрывать отказался.

По мнению президента Украины, в настоящее время у ВСУ прослеживаются определенные трудности с проведением контрнаступления. Он связал неудачи на поле боя с тем, что западные союзники прислали недостаточное количество вооружения.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский отдает невыполнимые приказы военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.