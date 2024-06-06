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Стало известно об успехе РФ в отговаривании стран ехать на саммит по Украине

Журналист Мунц: Россия успешно отговаривает страны ехать на саммит в Швейцарии

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Владимир Гердо/РИА Новости

России удается убедить многие государства воздержаться от участия в «саммите мира» по Украине в Швейцарии, считает журналист немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц. Его цитирует РИА Новости.

«Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участия в этой конференции», — сказал корреспондент и отметил, что РФ, кажется, имеет успех на этом поприще.

Он напомнил, что в 2022 году 141 государство проголосовало за резолюцию с требованием к РФ прекратить ведение боевых действий на Украине, а уже в 2024 году всего чуть более 100 стран собираются посетить швейцарский саммит.

По мнению Мунца, ждать от конференции многого не стоит, так как какого-либо имеющего реальный вес договора без России заключить не получится.

4 июня Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ. В Кремле с позицией партии в целом согласились, ответив, что современная Швейцария ведет политику, далекую от нейтралитета.

Ранее Украина ответила на предложение КНР о мирном саммите с участием России.

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