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Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерове выросло

Врио губернатора Середюк: число пострадавших в ДТП в Кемерове выросло до 67

Число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил ври губернатора.

Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск).

Однако, по данным источника «Рен ТВ», число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Там столкнулись два трамвая.

По данному факту возбудили уголовное дело, отметили в СК России по региону.

До этого сообщалось, что водитель из Петербурга столкнулся с трамваем.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.

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