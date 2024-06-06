Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерове выросло

Число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил ври губернатора.
Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск).
Однако, по данным источника «Рен ТВ», число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.
Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Там столкнулись два трамвая.
По данному факту возбудили уголовное дело, отметили в СК России по региону.
До этого сообщалось, что водитель из Петербурга столкнулся с трамваем.
Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.