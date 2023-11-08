Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожена под Донецком. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Удары артиллерии и работа пулеметчиков остановили пыл, группа уничтожена», — отметил Гагин.

По предварительной информации, ВСУ потеряли около 10 человек.

25 октября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

За 10 дней до этого российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Согласно информации Министерства обороны, ДРГ была обнаружена неподалеку от населенного пункта Ольшана.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.