В России заявили о страхе США перед ракетой «Булава»

США опасаются российской ракеты «Булава». Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с журналистами газеты «Известия».

Он подчеркнул, что ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей».

«Это весьма важный актив ядерной триады», — заявил Кошкин, указав, что США всерьез опасаются этого оружия.

По словам эксперта, «Булава» является сдерживающим фактором для Соединенных Штатов Америки. Эта ракета, по мнению Кошкина, «вызывает панику у тех, кто хотел бы обвинить нас в чем-то».

В конце прошлой недели новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

В октябре Вооруженные силы России запустили две баллистические ракеты в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.