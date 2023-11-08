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В Израиле обнаружили свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Армия Израиля обнаружила свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

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Yousef Masoud/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны выявили более 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Кроме того, обнаружены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов. Во время операций по восстановлению контроля над атакованными ХАМАС населенными пунктами нашли 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

Накануне в ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что в данный момент в секторе Газа невозможно ввести гуманитарные паузы.

До этого Израиль нанес авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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