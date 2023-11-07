Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну

Нетаньяху: вступление «Хезболлы» в войну против Израиля станет для нее ошибкой

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Решение ливанского движения «Хезболла» начать полномасштабную войну на Ближнем Востоке станет для него роковой ошибкой. Такое заявление в ходе телеобращения к нации сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что власти Израиля не намерены мириться с ударами по территории страны со стороны ливанского движения. По его словам, на подобные действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет отвечать мощным огнем.

«Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболла» и ее сателлиты в Ливане просто наносят нам удары. <...> Хочу сказать еще раз: если «Хезболла» сделает выбор в пользу того, чтобы начать войну, она совершит самую большую ошибку в своей жизни», — подчеркнул Нетаньяху.

При этом он добавил, что к текущему моменту израильские военнослужащие уничтожили многих членов «Хезболлы». Более того, бойцы ЦАХАЛ уже успели ликвидировать большое количество объектов ливанского движения.

7 ноября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что ливанское движение готово усилить атаки на границе с Израилем. Как пояснил один из лидеров организации, такое решение будет принято в случае продолжения израильской военной операции на территории сектора Газа.

Ранее представители «Хезболлы» призвали арабские страны разорвать дипломатические отношения с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий