В Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну

Решение ливанского движения «Хезболла» начать полномасштабную войну на Ближнем Востоке станет для него роковой ошибкой. Такое заявление в ходе телеобращения к нации сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что власти Израиля не намерены мириться с ударами по территории страны со стороны ливанского движения. По его словам, на подобные действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет отвечать мощным огнем.

«Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболла» и ее сателлиты в Ливане просто наносят нам удары. <...> Хочу сказать еще раз: если «Хезболла» сделает выбор в пользу того, чтобы начать войну, она совершит самую большую ошибку в своей жизни», — подчеркнул Нетаньяху.

При этом он добавил, что к текущему моменту израильские военнослужащие уничтожили многих членов «Хезболлы». Более того, бойцы ЦАХАЛ уже успели ликвидировать большое количество объектов ливанского движения.

7 ноября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что ливанское движение готово усилить атаки на границе с Израилем. Как пояснил один из лидеров организации, такое решение будет принято в случае продолжения израильской военной операции на территории сектора Газа.

Ранее представители «Хезболлы» призвали арабские страны разорвать дипломатические отношения с Израилем.