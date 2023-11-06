Посол Палестины в РФ заявил о ночных обстрелах КПП «Рафах»

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, по ночам подвергается обстрелам. Об этом рассказал палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Да, вчера ночью везде обстреливали», — заявил дипломат.

При этом он не стал раскрывать подробности произошедшего. В том числе остается неизвестно, кто именно организовывает ночные атаки на контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом.

6 ноября в Анкаре состоялись переговоры турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана и американского государственного секретаря Энтони Блинкена. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства республики указал представителю США на необходимость срочного прекращения огня в секторе Газа.

За день до этого Reuters со ссылкой на службу безопасности Египта и медиков страны сообщил о приостановке эвакуации людей из сектора Газа через КПП «Рафах». По данным агентства, работу контрольно-пропускного пункта «заморозили» еще 4 ноября.

Данное решение было принято после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала одну из машин скорой помощи в палестинском анклаве. Представители израильских войск объяснили этот инцидент тем, что транспортное средство использовали сторонники движения ХАМАС.

Ранее движение ХАМАС обвинило Израиль в срыве эвакуации иностранных граждан из сектора Газа.