Израиль откроет жителям северных районов Газы проезд для эвакуации

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что жители северных районов сектора Газа смогут в течение четырех часов эвакуироваться на юг анклава, передает ТАСС.

ЦАХАЛ разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск), написал пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ обратился к палестинцам и призвал их следовать в южные регионы согласно инструкции Израиля.

Он добавил, что палестинская группировка ХАМАС использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита, а также вредит продолжающимся гуманитарным усилиям.

В ночь на 6 ноября, как заявлял ЦАХАЛ, сухопутные силы израильской армии взяли под контроль военный лагерь радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.