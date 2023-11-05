ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород

Вооруженные силы России ликвидировали на аэродроме Миргород авиатехнику Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродроме <…> в Полтавской области уничтожена <…> авиационная техника Воздушных сил Украины», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что авиатехника находилась на стоянках. Кроме того российские истребители и беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли украинской армии поражение в живой силе и технике в 133 районах.

Также российские бойцы нанесли удар по складу авиаракет на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

Накануне в Минобороны рассказали об успехах на Южно-Донецком направлении. Российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й мехбригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. Бои происходили в окрестностях населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

До этого ВС России уничтожили оперативно-тактические ракеты ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, ангары подготовки авиатехники к вылету и места производства БПЛА.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.