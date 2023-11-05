В Израиле предложили сбросить атомную бомбу на сектор Газа

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Об этом сообщает Maariv.

Уточняется, что министр выступил с таким заявлением, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу. Кроме того, политик выразил несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать «нацистам» гуманитарную помощь. По его мнению, в секторе Газа «не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица».

Как передает телеканал 13tv, после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от заседаний правительства и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить вред тем, кто не участвует в боевых действиях.

До этого газета The Washington Post после изучения спутниковых снимков, сделанных Planet Labs, писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрезала город Газа от южной части анклава, и войска рассекают сектор с нескольких направлений.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

Также стало известно, что Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.