Путин: участникам спецоперации важна моральная поддержка

Моральная поддержка важна для российских военнослужащих, которые участвуют в военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент пообщался сегодня с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, и ответил на слова одного из юнармейцев, который рассказал о том, что участники движения пишут и отправляют письма российским военным.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а, может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!» — сказал Путин, отвечая на это.

2 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил главе кабмину предложение утвердить в РФ новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».