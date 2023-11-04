В ЦАХАЛ дали рекомендации по эвакуации северных районов сектора Газа

Израильские военные дали три часа жителям северных районов сектора Газа на осуществление безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Авихай Эдри, сообщает ТАСС.

«Израильские силы «разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин сегодня между 13.00 и 16.00», — уточнил Эдри.

Кроме того, представитель израильского военного ведомства предложил населению Палестины «в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью и двигаться на юг сектора Газа.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — добавил Эдри.

Других подробностей армия Израиля больше не приводит.

До этого Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа.

Также в Израиле предположили, где спрятан командный центр ХАМАС. Солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.