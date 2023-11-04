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В ЦАХАЛ дали рекомендации по эвакуации северных районов сектора Газа

Израиль разрешил жителям Газы эвакуироваться на юг по дороге Салах ад-Дина

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Lisi Niesner/Reuters

Израильские военные дали три часа жителям северных районов сектора Газа на осуществление безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Авихай Эдри, сообщает ТАСС.

«Израильские силы «разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин сегодня между 13.00 и 16.00», — уточнил Эдри.

Кроме того, представитель израильского военного ведомства предложил населению Палестины «в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью и двигаться на юг сектора Газа.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — добавил Эдри.

Других подробностей армия Израиля больше не приводит.

До этого Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа.

Также в Израиле предположили, где спрятан командный центр ХАМАС. Солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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Война в Израиле
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