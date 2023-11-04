Под Красным Лиманом началось строительство полевых храма и мечети для ВС РФ

Российские военнослужащие приступили к строительству полевых православного храма и мусульманской мечети на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным агентства, в работах принимают участие солдаты Центрального военного округа. При этом религиозные сооружения будут находиться в позиционном районе под городом Красный Лиман.

«На храмовой стройке по личному желанию работают военнослужащие, сменившиеся с позиции на линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении СВО», — уточнили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что бойцы помогают друг другу вне зависимости от исповедуемой религии. В частности, приверженцы православия отвечают за обработку древесины как для своей церкви, так и для мечети.

Мусульмане, в свою очередь, помогают товарищам выбирать и укладывать природные камни. Они необходимы для строительства храма, который будет носить имя Георгия Победоносца.

Как отметили представители ведомства, такая кооперация помогает сплотить солдат и повысить их боевой дух. Более того, совместная работа позволяет укрепить взаимосвязи внутри воинских коллективов.

Ранее в ЛНР рассказали о снижении активности украинских войск на Краснолиманском направлении.