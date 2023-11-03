Армия Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в результате удара израильской стороной ХАМАС потерял несколько бойцов. В публикации отмечается, что дополнительная информация по ситуации будет опубликована позднее. Детали произошедшего были переданы израильским спецслужбам.

В Армии обороны Израиля добавили, что данный район является зоной боевых действий. Израильская сторона утверждает, что гражданских лиц в этом районе призывали эвакуироваться на юг в целях их безопасности.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и нейтрализовала несколько туннелей группировки ХАМАС во время спецопераций в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.