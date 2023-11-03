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Названо количество убитых наемников из США в зоне спецоперации

Наемник из США Вандайк рассказал о большом числе убитых американцев в рядах ВСУ

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Umit Bektas/Reuters

В зоне СВО погибло много американцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом наемник из США Мэттью Вандайк рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — заявил мужчина.

По словам Вандайка, среди наемников были не только американцы, но и граждане Евросоюза.

Боец также отметил, что в настоящее время в конфликте наблюдается тупик, который во многом образовался из-за того, что ВСУ поздно начали контрнаступление.

Как сообщал в октябре директор ФСБ РФ Александр Бортников, против России воюют члены как минимум 13 ЧВК из европейских стран, а также участники девяти военизированных прокси-формирований. Личности почти 800 из них удалось установить российским спецслужбам.

Позднее в ЛНР заявили, что число проукраинских наемников в зоне СВО начало уменьшаться.

Ранее российский военный рассказал, как польские наемники заставляют солдат ВСУ идти в атаку.

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Операция на Украине
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