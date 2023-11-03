ВСУ понесли большие потери в немецких танках Leopard

ВСУ за последние две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2. Об этом сообщил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он указал на появившиеся в сети кадры подбитого Leopard 2 одной из последних модификаций — 2A6.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Эта потеря продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122 <...> Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства», — пишет Экс.

Он добавил, что российские вооруженные силы стали намного эффективнее уничтожать танки ВСУ при помощи дронов-камикадзе.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.