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ВСУ понесли большие потери в немецких танках Leopard

Forbes: ВСУ за последние две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2

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Martin Meissner/AP

ВСУ за последние две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2. Об этом сообщил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он указал на появившиеся в сети кадры подбитого Leopard 2 одной из последних модификаций — 2A6.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Эта потеря продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122 <...> Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства», — пишет Экс.

Он добавил, что российские вооруженные силы стали намного эффективнее уничтожать танки ВСУ при помощи дронов-камикадзе.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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