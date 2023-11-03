В Газе сообщают о новых обстрелах со стороны Израиля

В секторе Газа местные жители сообщают об обстреле со стороны израильской армии. Эти данные передает телеканал RT со ссылкой на социальные сети.

Местные жители из города Хан-Юнис, который расположен на юге палестинского анклава, сообщают о взрыве и разрушении жилого дома. По сообщениям, в результате обрушения дома после попадания авиабомбы под завалами остались одиннадцать человек, в том числе корреспондент одного из палестинских телеканалов.

Город находится в зоне, в которую Израиль потребовал переместиться населению северной части сектора Газа.

До этого эксперты Совета ООН по правам человека пришли к выводу, что население сектора Газа подвергается угрозе геноцида.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.