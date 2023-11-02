В Израиле заявили об уникальной возможности разрушить все туннели ХАМАС в Газе

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть несколько уникальных способов, которыми можно решить проблему подземных туннелей палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Ряд из них включает полное уничтожение конструкций, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант газете Jerusalem Post.

«У ЦАХАЛ есть возможности добраться до всех подземных туннелей и разрушить их», — заявил журналистам глава израильского минобороны.

По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля ведет тяжелые бои внутри сектора Газа, однако ЦАХАЛ обладает «явным преимуществом».

Сообщалось, что войска еврейского государства сумели окружить город Газа со всех сторон. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, потенциальное прекращение огня в текущее время не обсуждается.

Как заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военные добиваются в секторе определенных успехов.

Ранее движение ХАМАС выпустило заявление о намерениях США в Газе.