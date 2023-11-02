В Израиле сообщили о прорыве армии в Газу

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные вошли в Газу и приступили к окружению с разных сторон. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», — сказал Халеви.

Ранее экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что поддержка Израиля со стороны мирового сообщества ослабнет очень быстро, а легитимность военной операции в Газе будет поставлена под сомнение.

По словам Барака, операция в Газе проводится с учетом ряда ограничений, в числе которых он назвал наличие у ХАМАС заложников, риск распространения конфликта на «Хезболлу» в Ливане, а также международное право, «которому мы привержены». Кроме того, экс-премьер раскритиковал действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что «в любой нормальной стране» он ушел бы в отставку утром 8 октября.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой.