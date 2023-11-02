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Рогов сообщил, что Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

Рогов заявил, что ВСУ атаковали дронами Энергодар во время ротации на МАГАТЭ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Город Энергодар в Запорожской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Массированный налет дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ», — написал Рогов.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он.

По его словам, запуск дронов-камикадзе производится из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь, количество прилетов по Энергодару достигло десяти.

В конце октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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