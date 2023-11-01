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Шойгу заявил о завершении доставки грузов в воинские части Крайнего Севера

Шойгу: доставка грузов в воинские части на Крайнем Севере завершена

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Доставка грузов в воинские части, которые находятся на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, завершилась. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания, передает РИА Новости.

«Передано более 76 тыс. тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов, а также котельного топлива», — сказал он.

Шойгу отметил, что согласно нормативам, отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обладают достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет.

Кроме того, сообщил министр, в навигационный период работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике была продолжена.

«Всего на материк вывезено более 31 тыс. тонн металлолома», — добавил Шойгу.

Также Сергей Шойгу заявлял, что Армии России в настоящий момент необходимо больше военнослужащих в связи с применением высокотехнологичного оружия в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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