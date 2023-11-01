Украинские военные обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

По его словам, часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий города. На одном из корпусов посечены фасад, ограждение и остекление. Также осколки повредили два автомобиля неподалеку. На месте работают оперативные и аварийные службы.

По предварительной информации, в инциденте пострадал мужчина. В момент обстрела он был на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него зафиксировали осколочные ранения рук и ног. Медики доставили его в городскую больницу №2 в Белгороде, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

До этого российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Также над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.