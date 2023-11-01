Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские военные обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

По его словам, часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий города. На одном из корпусов посечены фасад, ограждение и остекление. Также осколки повредили два автомобиля неподалеку. На месте работают оперативные и аварийные службы.

По предварительной информации, в инциденте пострадал мужчина. В момент обстрела он был на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него зафиксировали осколочные ранения рук и ног. Медики доставили его в городскую больницу №2 в Белгороде, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

До этого российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Также над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий