В США оценили преимущества Су-57 с новой ракетой

Оснащенный новой ракетой большой дальности российский истребитель пятого поколения Су-57 фактически сможет выполнять функции стратегического бомбардировщика. К такому выводу пришел американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, новую ракету создавали на базе Х-101/102, которые находятся на вооружении стратегических бомбардировщиков Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Дальность полета новой ракеты аналогам не уступает. Отмечается также, что основная ракета истребителя, Х-59МК2, способна преодолевать расстояние 300 км.

«Разработка ракеты гораздо большей дальности, которая вполне может пройти боевые испытания на Украине, потенциально позволит подразделениям Су-57 выполнять как стратегические, так и тактические ударные функции», — пишет издание.

По мнению экспертов MWM, характеристики Су-57 делают из него неплохого конкурента для американского F-35, а нововведение позволит российскому самолету наносить ракетные удары далеко за пределы России, включая цели над Арктикой или Тихим океаном.

31 октября источник РИА Новости сообщал, что для Су-57 создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Он отмечал, что на ракету был установлен новый малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.

Ранее сообщалось, какие технологии применялись при разработке новой ракеты для Су-57.