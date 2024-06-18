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Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер пожаловался на конец карьеры

Актер Арми Хаммер заявил, что благодарен за обвинения в насилии и каннибализме

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Global Look Press

Актер Арми Хаммер признался, что «благодарен» за обвинения в сексуализированном насилии и каннибализме, поскольку из-за этого он переосмыслил свою жизнь. Об этом звезда «Назови меня своим именем» рассказал на подкасте «Painful Lessons».

«Что бы ни говорили люди, что бы ни происходило, сейчас я нахожусь в той точке, где благодарен за каждую частичку этого», — пояснил артист.

Хаммер посчитал забавным то, что люди могли поверить в обвинения в каннибализме после того, как одна из женщин опубликовала скриншот переписки со звездой. В ней актер фантазировал, как бы «съел ее сердце».

«Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть людей… Это было дико», — вспомнил Хаммер.

По его словам, обвинения уничтожили не только его эго, но и карьеру. Сейчас, сказал актер, его работа в Голливуде движется «в никуда». Однако звезда планирует написать собственный сценарий. При этом он не стал делиться деталями будущего проекта.

Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии, о котором заявляли сразу несколько девушек. В частности, одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер опроверг истории о каннибализме, но признал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами.

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