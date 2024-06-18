В Кызыле школьник угнал машину с автомойки и катался по городу

В Кызыле девятиклассник подрабатывал на автомойке и угнал чужую машину, чтобы покатать по городу возлюбленную. Об этом сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск».

23-летняя жительница Кызыла загнала машину на автомойку, она оставила ключи в замке зажигания. Это заметил девятиклассник, который подрабатывал мытьем машин. Молодой человек воспользовался тем, что хозяйка авто ушла, угнал машину и поехал кататься на ней по городу со своей возлюбленной.

Автовладелица обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Спустя некоторое время угонщика задержали. В отношении матери школьника составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Иркутской области пьяный подросток взял машину родителей и устроил ДТП, пострадали пять несовершеннолетних. 15-летний пьяный школьник за рулем автомобиля «Субару Импреза» допустил съезд машины в кювет, не справившись с управлением, ключи от машины он взял без разрешения родителей. В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили пятеро подростков, включая водителя. Всем пострадавшим от 15 до 16 лет.

Ранее пьяный подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей.