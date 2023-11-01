В израильской армии заявили, что в секторе Газа нет «безопасной зоны»

В секторе Газе нет безопасного места, заявил советник Армии обороны Израиля Эйяль Гринбаум в интервью газете Times.

«В рамках нашего морального и юридического обязательства минимизировать опасность, насколько это возможно, там, где мы действуем наиболее интенсивно, мы призвали жителей Газы перебраться туда, где боевые действия менее интенсивны», — сказал он, признав, что «безопасной зоны» в регионе нет.

1 ноября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, чтобы гражданские лица могли беспрепятственно покинуть сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.