Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

МО РФ: ПВО уничтожила украинский дрон над территорией Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Над Белгородской областью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в 14:00 мск.

Также в регионе над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу. Он уточнял, что осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

Всего 31 октября над Белгородской областью сбили три беспилотных летательных аппарата за день.

18 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за одну ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий