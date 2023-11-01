В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО) — сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Новая Деревня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — добавил он.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу. Он уточнял, что осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

31 октября над Белгородской областью сбили три беспилотных летательных аппарата за день.

17 октября Гладков сообщал, что в Белгородской области системы противовоздушной обороны сбили беспилотники самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.