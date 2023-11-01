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Власти Севастополя объяснили дым в районе бухты

Развожаев: военные используют средства маскировки в Севастопольской бухте

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российские войска используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — поделился губернатор.

До этого он сообщал, что в городе объявлялась воздушная тревога.

Утром 1 ноября на Крымском мосту было перекрыто движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 31 октября на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу. Позже власти города отменили воздушную тревогу. Особый режим длился около получаса.

30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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