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Politico: Украинские власти упрашивают США увеличить военную помощь ВСУ

Politico: Киев умоляет США увеличить поддержку ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Киев засыпает Вашингтон просьбами поставить больше американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала обозреватель издания Politico Лара Селигман.

По словам журналистки, Украина умоляет США, чтобы те увеличили военную поддержку. При этом, отметила Селигман, поддержка Киева Вашингтоном находится под угрозой из-за избрания нового спикера палаты представителей конгресса США и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Журналистка в качестве примера озабоченности украинских властей привела визит делегации Украины в США, состоявшийся на прошлой неделе. Тогда украинские представители передали властям США «список пожеланий», включающий в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что в случае, если палата представителей конгресса США примет законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания в нем Украины, то президент страны Джо Байден наложит вето на такое решение.

До этого лидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл в своих выступлениях заявили о необходимости принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который будет обеспечивать финансирование Израиля и Украины.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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