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Стало известно, сколько израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября

Axios: более 20 тысяч военнослужащих Израиля зашли в сектор Газа с 27 октября

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Более 20 тыс. военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашли на территорию сектора Газа с 27 октября. Об этом сообщил американский портал Axios, сославшись на источники.

Как указано в материале, в настоящее время в палестинском анклаве находятся как минимум одна пехотная и две бронетанковые дивизии израильских войск. При этом военнослужащие страны используют источники в секторе Газа для определения местоположения заложников и дальнейшего освобождения людей из плена палестинского движения ХАМАС, подчеркнули авторы статьи.

«Более 20 тыс. израильских военнослужащих вошли в сектор Газа с начала операции в пятницу», — говорится в публикации.

31 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские солдаты атаковали форпост палестинского движения на севере сектора Газа. После этого между бойцами Армии обороны Израиля и членами ХАМАС завязались ожесточенные бои.

По данным ЦАХАЛ, в ходе сражений израильские военные уничтожили десятки бомбардировщиков и несколько наблюдательных пунктов. Кроме того, военнослужащие страны захватили большое количество боеприпасов ХАМАС.

Ранее в США заявили, что Израиль проводит операции в секторе Газа без учета рекомендаций западных партнеров.

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Война в Израиле
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