В России введут наказания для добровольцев за порчу военного имущества

Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, который предполагает введение наказаний за порчу оружия и военной техники добровольцами. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, авторы законодательной инициативы предложили расширить юридическое значение слова «военнослужащий». По их мнению, к данной категории необходимо также отнести членов добровольческих формирований.

После внесения соответствующих изменений в законодательство действующие нормы о материальной ответственности солдат распространятся и на добровольцев. Таким образом в некоторых случаях их обяжут возмещать полную стоимость испорченных вооружений.

Согласно документу, такое наказание будет применяться при умышленном уничтожении или незаконном использовании техники. Также добровольцам придется нести полную материальную ответственность за хищения и целенаправленное повреждение оружия.

Кроме того, причинение ущерба по неосторожности грозит добровольцам необходимостью частично возместить стоимость испорченных вооружений. При этом сумма компенсации не должна превышать размер денежного содержания за один месяц.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили новый вариант службы для добровольцев.