В зоне СВО за сутки сбили 33 беспилотника ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские войска сбили 33 беспилотника ВСУ в зоне СВО.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районе Золотаревки в Луганской народной республике, а также под Подгорным и Клещеевкой в Донецкой народной республике.

В Минобороны заявляют, что всего с начала спецоперации было сбито 8464 украинских БПЛА.

До этого командир ВСУ Федоренко заявил, что РФ обладает преимуществом над украинской стороной в применении FPV-дронов.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее российские конструкторы создали противодроновое ружье «Степашка».