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В армии Израиля не подтвердили, что израильские войска зашли в Газу

В ЦАХАЛ заявили, что не будут подтверждать местонахождение войск Израиля в Газе

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Amir Cohen/Reuters

Местонахождение израильских войск в Газе не подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.

Израильские силы развернуты вдоль северной границы страны и готовы к любому сценарию, заявил он во время очередного брифинга для журналистов.

Как передает агентство, Хагари сказал, что за ночь израильские силы уничтожили десятки боевиков из Газы, при этом он отказался подтвердить местоположение сухопутных войск после того, как в социальных сетях появились изображения, на которых видно, как израильские танки продвигаются по главной дороге в Газе.

По его словам, военные Израиля постепенно продвигаются вперед в соответствии с планом.

Представитель израильской армии также добавил, что мир и его институты ответственны за обеспечение безопасности и возвращение заложников из плена палестинской группировки ХАМАС.

30 октября сообщалось, что танки Армии Израиля замечены в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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