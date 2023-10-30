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Военные Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы

Самолет ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) нанес удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Об этом сообщает армия Израиля в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что самолет ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля. Были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры организации «Хезболла» и объектам управления «террористическими действиями».

29 октября сообщалось: администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может распространиться Ближний Восток в целом.

Еще 7 октября представители ХАМАС обрушили тысячи ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, захватили десятки единиц военной техники и пленили свыше сотни заложников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в мятежный анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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