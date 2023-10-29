Израиль сообщил о запуске ракет с территории Ливана

С территории Ливана в направлении района горы Хар-Дов было запущенно несколько ракет, они упали на открытой местности. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Ливана в направлении района Хар-Дов, которые упали на открытой местности. Солдаты ЦАХАЛ открывают ответный огонь...» — говорится в сообщении.

29 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что дополнительные силы израильской армии этой ночью вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют в анклаве.

До этого премьер-министр Израиля сообщил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.