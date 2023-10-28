Военкор заявил о возможном призыве российских срочников в погранвойска

Военный корреспондент Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска.

По словам военкора, об этом ему стало известно из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в Погранслужбу России. Это грядущее изменение», — сказано в сообщении Сладкова.

Официальных подтверждений словам Сладкова в на данный момент нет. В Кремле о такой беседе Путина с журналистом ранее не сообщали.

В настоящее время военную службу в пограничных войсках могут проходить только срочники, заключившие контракт с ФСБ и получившие среднее профессиональное образование до призыва.

1 октября Министерство обороны РФ сообщило, что в России начался осенний призыв на срочную службу. Уточнялось, что в эту призывную кампанию на срочную службу планируется призвать 130 тысяч человек — призывники будут направлены на прохождение службы в Вооруженные силы, Росгвардию, а также некоторые другие ведомства.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.